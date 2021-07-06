В МИД Эстонии назвали провокацией задержание консула в Петербурге

МИД Эстонии считает провокацией задержание консула республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Аари Леммик.

«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам — членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом», — приводит его слова интернет-издание ERR.

Как подчеркнул Леммик, в интересах Таллина «иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями».

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Петербурге задержан с поличным при получении материалов закрытого характера эстонский консул.

В ведомстве подчеркнули, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.