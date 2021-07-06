МЧС Абхазии задействует вертолёт для поисков туристки, которую унесло в море

Для поисков туристки из Петербурга, которую унесло течением в море вместе с тремя детьми в Гагре, МЧС Абхазии задействует вертолёт.

Об этом сообщает kp.ru.

«В 10:55 поступило сообщение, что российскую туристку и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море... Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в два метра. Тогда женщина с детьми пошла купаться на реку Бзыбь», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Абхазии.

Спасателям удалось достать двоих детей, которых унесло течением вместе с матерью, живыми. Младшего ребёнка достали из воды без признаков жизни. Для поисков матери, петербурженки Татьяны Молчановой, МЧС Абхазии задействует вертолёт.