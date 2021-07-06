В Абхазии россиянку с тремя детьми унесло течением в море

Туристку из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову и её троих несовершеннолетних детей унесло течением во время купания в Гагре.

Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Абхазии.

Несмотря на запрет персонала дома отдыха, где жила женщина, она отправилась с детьми к реке Бзыбь.

«Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы ГИМС МЧС РА. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей», — говорится в официальном сообщении.

Петербурженку с другими двумя детьми унесло в море. В результате спасательной операции детей удалось достать из воды, однако один из них к тому моменту уже был мёртв. Поиски матери продолжаются.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение. По информации регионального ГУ МЧС России, на полуострове 6 и 7 июля ожидаются сильные ливни и грозы с крупным градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с.