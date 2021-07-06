МИД Белоруссии поможет попавшим под санкции с обращениями в суды
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«Мы предложили тем предприятиям, юридическим лицам, которые находятся под санкциями (помощь), направили (им) порядок обращения в те или иные европейские суды, порядок работы с этими судами», — приводит БЕЛТА слова Макея.
Он отметил, что работа ведётся, это «действительно очень важный аспект».
«Хотя мы не питаем особых иллюзий с учётом того, что это требует больших временных, финансовых ресурсов. И я не исключаю здесь и какой-то политической ангажированности европейских судов, будем откровенны. Но тем не менее мы должны использовать все варианты», — сказал Макей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал выработку стратегии по минимизации для страны последствий западных санкций.