МИД Белоруссии поможет попавшим под санкции с обращениями в суды

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ведомство окажет содействие предприятиям с обращениями в международные суды в связи с санкциями Запада.
МИД Белоруссии поможет попавшим под санкции с обращениями в суды
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«Мы предложили тем предприятиям, юридическим лицам, которые находятся под санкциями (помощь), направили (им) порядок обращения в те или иные европейские суды, порядок работы с этими судами», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Он отметил, что работа ведётся, это «действительно очень важный аспект».

«Хотя мы не питаем особых иллюзий с учётом того, что это требует больших временных, финансовых ресурсов. И я не исключаю здесь и какой-то политической ангажированности европейских судов, будем откровенны. Но тем не менее мы должны использовать все варианты», — сказал Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал выработку стратегии по минимизации для страны последствий западных санкций.

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