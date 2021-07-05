США передадут Украине часть вакцин от COVID-19 в рамках программы COVAX

Украина получит от США часть вакцин от коронавирусной инфекции через программу COVAX, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.

«Примерно месяц назад президент Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer-BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX-программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, транспортировкой и хранением по системе «холодной цепи» займётся агентство USAID.

Ранее в Белом доме рассказали о выделении вакцин от коронавируса разным странам мира.