США передадут Украине часть вакцин от COVID-19 в рамках программы COVAX

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Украина получит от США часть вакцин от коронавирусной инфекции через программу COVAX, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.
США передадут Украине часть вакцин от COVID-19 в рамках программы COVAX
  • Reuters

«Примерно месяц назад президент Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer-BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX-программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, транспортировкой и хранением по системе «холодной цепи» займётся агентство USAID.

Ранее в Белом доме рассказали о выделении вакцин от коронавируса разным странам мира.

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