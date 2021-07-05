В ГД прокомментировали выпуск украинского телеканала с Крымом на карте России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом.
В ГД прокомментировали выпуск украинского телеканала с Крымом на карте России
  • © duma.gov.ru

Отмечается, что в связи с этим на канале начата проверка.

Бальбек отметил, что на Украине любое инакомыслие, любое несогласие с властью подвергается репрессиям.

«Страна, которая имела все шансы быть успешной и демократичной, стала диктаторской и безнадёжной», — добавил парламентарий.

Он заявил, что таких «ошибок», «оговорок» на Украине становится всё больше за последние годы.

«И в целом, несмотря на нежелание западных политиков публично признавать Крым частью России, у всех уже есть понимание фактической принадлежности полуострова», — заключил он.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом.

Авторы публикации при этом подчеркнули, что руководство канала утвердило графическую заставку с картой России без Крыма. Впоследствии выпуск передачи удалили из эфирной сетки, источник происхождения заставки ищут специалисты СБУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма закрыт: по его словам, на территории полуострова референдум проходил в соответствии с международным правом.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

В 2019 году посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.

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