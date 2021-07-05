Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию об экстрадиции певицы Агурбаш

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что против певицы Анжелики Агурбаш в мае 2021 года были возбуждены уголовные дела по статьям об оскорблении белорусского президента и разжигании национальной розни. Ведомство направило в Россию запрос о выдаче артистки для привлечения к уголовной ответственности.

Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

«Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А... В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о её выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Артистку обвиняют в том, что с августа 2020 года она размещала в интернете сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни» против сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти. Также в сообщении говорится, что она опубликовала в сети информацию, оскорбляющую президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В начале июня суд Московского района Минска вынес приговор четырём фигурантам дела о массовых беспорядках в августе 2020 года, которые привозили к местам скопления людей лазерные указки, пиротехнику и другие предметы с поражающими свойствами. Обвиняемые получили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.