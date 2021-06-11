В Белоруссии вынесли приговор четырём фигурантам дела о беспорядках в Минске

Суд Московского района Минска вынес приговор четырём фигурантам дела о массовых беспорядках в августе 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

Следствие установило, что жители белорусской столицы перевезли к местам массовых беспорядков в Минске лазерные указки, пиротехнику и другие предметы с поражающими свойствами. Впоследствии они передали их другим участникам несанкционированных акций.

Обвиняемых приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

«...вменены в вину приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооружённым сопротивлением представителям власти, а также иное материальное обеспечение лиц для такой деятельности», — говорится в тексте заявления.

5 мая сообщалось, что Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело блогера Сергея Тихановского. Он обвиняется в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране.