В Совфеде ответили на требования кандидата в президенты Эстонии к России
- РИА Новости
Джабаров отметил, что Эстония регулярно поднимает вопрос с Тартуским договором.
Но, как пояснил сенатор, он давно не действует для России.
Парламентарий добавил, что причина, по которой этот вопрос поднимается, только одна и она связана с попыткой «раскачать антироссийские настроения».
«Я думаю, что это контрпродуктивно. Эстония — наш сосед. Если они хотят с соседями жить дружно, надо всё-таки начинать не с каких-то мифических территориальных претензий, а ставить вопрос о налаживании отношений между двумя странами», — заключил он.
Ранее кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что России следует «вернуть» республике часть территории.