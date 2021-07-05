В Совфеде ответили на требования кандидата в президенты Эстонии к России

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что России следует «вернуть» часть территории.
В Совфеде ответили на требования кандидата в президенты Эстонии к России
  • РИА Новости

Джабаров отметил, что Эстония регулярно поднимает вопрос с Тартуским договором.

Но, как пояснил сенатор, он давно не действует для России.

Парламентарий добавил, что причина, по которой этот вопрос поднимается, только одна и она связана с попыткой «раскачать антироссийские настроения».

«Я думаю, что это контрпродуктивно. Эстония — наш сосед. Если они хотят с соседями жить дружно, надо всё-таки начинать не с каких-то мифических территориальных претензий, а ставить вопрос о налаживании отношений между двумя странами», — заключил он.

Ранее кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что России следует «вернуть» республике часть территории.

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