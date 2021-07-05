В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что России следует вернуть часть территории.

Как сообщает РИА Новости, Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, как и указанная в нём государственная граница, «всё ещё действуют».

Эстонский политик также подчеркнул, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией.

По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Евросоюзом и Россией на высшем уровне.