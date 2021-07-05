В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории
Как сообщает РИА Новости, Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор, заключённый в 1920 году, как и указанная в нём государственная граница, «всё ещё действуют».
Эстонский политик также подчеркнул, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией.
По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Евросоюзом и Россией на высшем уровне.