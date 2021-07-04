Премьер Белоруссии высказался о союзных программах с Россией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» высказался о союзных программах с Россией.

Он сообщил, что «фактически речь идёт уже о согласовании технических моментов».

«Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным», — цитирует РИА Новости Головченко.

Премьер рассказал, что, «кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров, практически еженедельно проходят встречи».

«И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко выразил уверенность, что обе страны будут и дальше укреплять союзнические связи и продвигать интеграционные процессы.