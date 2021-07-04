В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о ракетах «Нептун» и России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинский ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Чёрном и Азовском морях.

«Нынешний Зеленский со своими заявлениями довольно сильно отличается от того Зеленского, который в своё время выиграл у Порошенко с большим отрывом выборы президента. Не этих заявлений, всё более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», — сказал Новиков.

Парламентарий отметил, что угроза для Украины исходит не от России.

«Какой агрессии Зеленский со стороны России собирается противодействовать, не очень понятно, потому что если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада. Ну и поскольку без наличия на то воли самого Киева это было бы невозможно, то это ещё одна точка угрозы для украинского народа. Поэтому говорить об угрозах со стороны Москвы и конкретных видах оружия, которые необходимы были бы для того, чтобы эту угрозу отражать, на мой взгляд, не только бессмысленно, но и весьма смешно», — заключил депутат.

Ранее украинский президент во время выступления в Одессе в День ВМС страны заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Чёрном и Азовском морях.