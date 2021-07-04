Зеленский заявил о способности «противодействовать агрессии России» ракетами «Нептун»

Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления в Одессе в День ВМС страны заявил, что украинский ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать российской агрессии» в Чёрном и Азовском морях.

«Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей», — приводит его слова пресс-служба.

По словам Зеленского, также морская пехота в сотрудничестве с партнёрами продолжает совершенствовать боевую выучку и «наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации».

В 2019 году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал его слова бредом сумасшедшего.