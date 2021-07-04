В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 421 350

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 421 350.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 414 460 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведён 6 866 341 тест.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3185 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.