В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 421 350
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 414 460 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведён 6 866 341 тест.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3185 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.