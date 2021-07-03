В столице Казахстана открыли памятник Назарбаеву

В столице Казахстана открыли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Как сообщает Tengrinews.kz, монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.

В торжественной церемонии принял участие президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил вклад Назарбаева в формирование основ государственности и укрепление международного авторитета страны.

Ранее Назарбаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что от коронавируса его спасли врачи из России.