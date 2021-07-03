Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 112 тысяч

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В Узбекистане за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 482 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 112 130.
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 112 тысяч
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за всё время пандемии в Узбекистане скончались 745 человек с коронавирусом.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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