Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 112 тысяч

В Узбекистане за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 482 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 112 130.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за всё время пандемии в Узбекистане скончались 745 человек с коронавирусом.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.