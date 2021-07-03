В Раде предрекли объединение России, Белоруссии и Украины

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своём обращении к жителям Белоруссии в рамках Дня независимости страны предрёк объединение трёх республик.
В Раде предрекли объединение России, Белоруссии и Украины
  • Reuters

«Придёт то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу», — цитирует РИА Новости заявление Кивы.

Он также отметил, что у республик получится «вернуть взаимоотношения».

Депутат подчеркнул, что «украинский народ всегда будет нести в сердце любовь к своим славянским соседям».

Ранее стало известно, что Совет Европы намерен выделить средства на проведение на Украине исследования, в ходе которого выяснится, как население страны относится к вопросу дискриминации. 

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