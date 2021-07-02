Верховный суд Украины оставил без изменений приговор убийце Гонгадзе

На Украине Кассационный уголовный суд Верховного суда отказался отменить пожизненный приговор бывшему главе уголовного розыска МВД Украины экс-генералу Алексею Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. В суде также отказались от назначения пересмотра дела в апелляционном суде.

Об этом сообщается на официальном сайте высшей судебной инстанции.

«Сегодня, 2 июля... по результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд оставил без изменений приговор Печерского районного суда Киева от 29 января 2013 года и постановление Апелляционного суда Киева от 6 января 2016 года, а кассационные жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Приговор обжалованию не принадлежит.

Пукач был арестован по подозрению в убийстве журналиста в 2009 году. В ходе следствия он признался, что лично задушил Гонгадзе по указанию главы МВД Украины, которым на тот момент был Юрий Кравченко.

Убитого в 2000 году журналиста похоронили шесть лет спустя во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве.

В 2018 году СМИ сообщили о гибели троюродного брата Гонгадзе в Донбассе в результате артиллерийского обстрела.