Верховный суд Украины оставил без изменений приговор убийце Гонгадзе

Короткая ссылка
На Украине Кассационный уголовный суд Верховного суда отказался отменить пожизненный приговор бывшему главе уголовного розыска МВД Украины экс-генералу Алексею Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. В суде также отказались от назначения пересмотра дела в апелляционном суде.
Верховный суд Украины оставил без изменений приговор убийце Гонгадзе
  • © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Об этом сообщается на официальном сайте высшей судебной инстанции. 

«Сегодня, 2 июля... по результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд оставил без изменений приговор Печерского районного суда Киева от 29 января 2013 года и постановление Апелляционного суда Киева от 6 января 2016 года, а кассационные жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении. 

Приговор обжалованию не принадлежит.

Пукач был арестован по подозрению в убийстве журналиста в 2009 году. В ходе следствия он признался, что лично задушил Гонгадзе по указанию главы МВД Украины, которым на тот момент был Юрий Кравченко.

Убитого в 2000 году журналиста похоронили шесть лет спустя во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве.

В 2018 году СМИ сообщили о гибели троюродного брата Гонгадзе в Донбассе в результате артиллерийского обстрела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить