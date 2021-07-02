Верховный суд Украины оставил без изменений приговор убийце Гонгадзе
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Об этом сообщается на официальном сайте высшей судебной инстанции.
«Сегодня, 2 июля... по результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд оставил без изменений приговор Печерского районного суда Киева от 29 января 2013 года и постановление Апелляционного суда Киева от 6 января 2016 года, а кассационные жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Приговор обжалованию не принадлежит.
Пукач был арестован по подозрению в убийстве журналиста в 2009 году. В ходе следствия он признался, что лично задушил Гонгадзе по указанию главы МВД Украины, которым на тот момент был Юрий Кравченко.
Убитого в 2000 году журналиста похоронили шесть лет спустя во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве.
В 2018 году СМИ сообщили о гибели троюродного брата Гонгадзе в Донбассе в результате артиллерийского обстрела.