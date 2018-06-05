СМИ сообщили о гибели в Донбассе брата журналиста Георгия Гонгадзе

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В Донбассе в результате артиллерийского обстрела погиб троюродный брат убитого в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе.
СМИ сообщили о гибели в Донбассе брата журналиста Георгия Гонгадзе
  • © РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что 22-летний Марян Корчак погиб 25 мая.

По данным издания, в 2016 году он присоединился к «Правому сектору»*.

Журналист был убит в сентябре 2000 года. По подозрению в его убийстве в 2009 году был арестован экс-генерал МВД Украины Алексей Пукач.

В 2016 году Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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