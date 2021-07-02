В ЛНР заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Донбассе за неделю

Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы за неделю сбили два беспилотных летательных аппарата украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В течение недели противник предпринимал две попытки нарушить воздушное пространство республики. Благодаря умелым и слаженным действиям наших военнослужащих 30 июня были своевременно обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel robotics EVO-2», — сказал он.

По его словам, беспилотники были запущены с позиций 24-й и 57-й бригад ВСУ в направлении подконтрольных республике населённых пунктов Калиново и Донецкий.

По его словам, данные с БПЛА были расшифрованы, и теперь у ЛНР есть подробная информация о местонахождении подразделений 24-й и 57-й бригад ВСУ на переднем крае.

В мае в пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате ударного беспилотника украинских военных.