В ДНР сообщили о перехвате ударного беспилотника ВСУ

Короткая ссылка
В пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате ударного беспилотника украинских вооружённых сил, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов на территории ДНР.
В ДНР сообщили о перехвате ударного беспилотника ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня в 07:35 на западной окраине населённого пункта Ясиноватая расчётами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон — М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный», — говорится в заявлении.

Отмечается, что запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной украинской механизированной бригады дрон во время падения сбросил самодельное взрывное устройство, которое в итоге взорвалось.

В Народной милиции допускают, что беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Пасхи идёт освящение пасхальной еды мирными гражданами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить