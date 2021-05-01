Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе.
Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе
  • РИА Новости

Как он отметил в интервью РИА Новости, обстановка на востоке Украины не становится спокойнее.

«К сожалению, спокойнее не становится... С сентября началось обострение. Обострение пиковой точки, наверное, вот с декабря, декабрь-январь — и дальше мы видим ситуацию по нарастающей, с учётом того количества техники, того личного состава, который стянут. И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится», — заявил он.

Пушилин отметил, что нарушения с украинской стороны происходят регулярно, при этом украинские военные используют не только миномёты, но и артиллерию.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что солдаты ВСУ разместили десять единиц техники в населённых пунктах Донбасса.

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