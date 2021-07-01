Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что премьеры «обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве».

«Были рассмотрены приоритетные совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ход подготовки к XXX Международному фестивалю искусств «Славянский базар», который пройдёт в июле 2021 года в Белоруссии (город Витебск).

Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в рамках которых они обсудили санкционное давление на Белоруссию.