Захарова: в Белоруссии под стражей находятся 785 россиян

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что в Белоруссии 785 россиян находятся под стражей за совершение различных правонарушений.
Захарова: в Белоруссии под стражей находятся 785 россиян
  • РИА Новости

«В целом на территории Белоруссии за разные правонарушения под стражей находятся 785 россиян. Из них 94 — в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российские дипломаты держат на контроле все случаи.

«Каждому из задержанных в случае обращения оказывается необходимое консульское содействие», — сказала она.

Также Захарова рассказала о ситуации с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой.

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