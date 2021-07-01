Захарова: в Белоруссии под стражей находятся 785 россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что в Белоруссии 785 россиян находятся под стражей за совершение различных правонарушений.

«В целом на территории Белоруссии за разные правонарушения под стражей находятся 785 россиян. Из них 94 — в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — отбывающих наказание», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российские дипломаты держат на контроле все случаи.

«Каждому из задержанных в случае обращения оказывается необходимое консульское содействие», — сказала она.

Также Захарова рассказала о ситуации с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой.