Эксперт объяснил реакцию Зеленского на слова Путина о едином народе

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Ангелина Шурпина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы и россияне не являются одним народом.
Эксперт объяснил реакцию Зеленского на слова Путина о едином народе
  • Reuters

«Мы говорим о таких фундаментальных идеях, как родство народов, совместная история, совместное формирование государственности, независимости и совместное проживание в едином государстве. Я имею в виду и Российскую империю, и СССР», — заявил Оленченко.

По его словам, заявление Зеленского можно расценивать как шоу, которое рассчитано не на украинское и российское население, а на «желание получить похвалу тех, кто в настоящее время заинтересован в разделе российского и украинского народа».

Ранее Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.

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