В Армении началось производство «Спутника V»

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В Армении стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Армении началось производство «Спутника V»
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Анаит Аванесян.

«У нас есть довольно хороший прогресс относительно производства в Армении российского препарата «Спутник V». Производство началось, в ближайшем будущем первые экземпляры пройдут соответствующие исследования», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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