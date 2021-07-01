В Армении сняли ограничения на вакцинацию «Спутником V»

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Минздрав Армении снял возрастные ограничения на вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».
В Армении сняли ограничения на вакцинацию «Спутником V»
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава республики.

«С 1 июля в Республике Армения вакцинация «Спутником V» может проводиться как для групп риска, так и среди лиц в возрасте от 18 лет на добровольной основе», — говорится в заявлении ведомства.

До этого в Армении «Спутник V» использовался для иммунизации совершеннолетних граждан с хроническими заболеваниями, медработников, а также сотрудников и постояльцев центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет.

Ранее сообщалось, что в период с 2021 по 2023 год Белоруссия и Армения планируют сотрудничать в рамках выполнения шести совместных научно-технических проектов, в числе которых создание препаратов против коронавирусной инфекции.

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