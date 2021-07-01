В Армении смягчили ограничения для вакцинированных от COVID-19

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Обязательное ношение масок в помещениях с 1 июля будет необязательным для вакцинированных от COVID-19 граждан в Армении.
В Армении смягчили ограничения для вакцинированных от COVID-19
  • © REUTERS/Gleb Garanich

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

«Для привитых граждан ношение масок в закрытых помещениях будет необязательным с 1 июля», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В Армении привитыми считаются граждане, получившие укол двумя дозами препаратов, которые зарегистрированы в системе Armed E-Health и имеют QR-код. Согласно официальным данным, в республике сделали около 80 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в период с 2021 по 2023 год Армения и Белоруссия планируют вместе работать над шестью совместными научно-техническими проектами, в числе которых — создание препаратов против COVID-19.

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