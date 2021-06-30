Латвия отменила режим ЧС в системе здравоохранения из-за коронавируса

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Государственная оперативная медицинская комиссия (ГОМК) Латвии отменила режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения, введённый из-за пандемии коронавируса.
Латвия отменила режим ЧС в системе здравоохранения из-за коронавируса
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«На заседании ГОМК было принято решение отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине, объявленный в декабре прошлого года. При этом установлены критерии, по которым в случае необходимости может быть принято решение о восстановлении чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что режим чрезвычайной ситуации в медицине отменяется с 1 июля.

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