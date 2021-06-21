В Сингапуре ослабили ограничительные меры из-за коронавируса
«С 21 июня места общепита, кафе, рестораны смогут начать принимать посетителей, однако за каждым столом должно находиться не более двух человек, исключения не делаются даже для членов одной семьи», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, «с целью снижения риска передачи вируса посетителям будет запрещено громко разговаривать, администрации данных заведений не разрешается включать музыку, организовывать телевизионные трансляции».
Согласно вступившим в силу новым правилам, вновь разрешаются занятия без масок в помещениях спортивных и тренажёрных залов, но только в группах составом не более двух человек.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции приняло решение о продлении запрета на поездки в Швецию из стран ЕС и Европейской экономической зоны.