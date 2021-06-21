В Сингапуре ослабили ограничительные меры из-за коронавируса

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Власти Сингапура с понедельника, 21 июня, частично сняли социальные ограничения, возобновив деятельность кафе, ресторанов, спортивных залов. Об сообщили в межведомственной группе по борьбе с распространением COVID-19.

«С 21 июня места общепита, кафе, рестораны смогут начать принимать посетителей, однако за каждым столом должно находиться не более двух человек, исключения не делаются даже для членов одной семьи», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, «с целью снижения риска передачи вируса посетителям будет запрещено громко разговаривать, администрации данных заведений не разрешается включать музыку, организовывать телевизионные трансляции».

Согласно вступившим в силу новым правилам, вновь разрешаются занятия без масок в помещениях спортивных и тренажёрных залов, но только в группах составом не более двух человек.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции приняло решение о продлении запрета на поездки в Швецию из стран ЕС и Европейской экономической зоны.

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