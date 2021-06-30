В Госдуме высказались об отношениях России и Украины

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил в беседе с RT о том, что украинский народ никогда не хотел вражды с Россией. По его словам, политики, которые пытаются «стравить» русских и украинцев, всё-таки не смогут добиться своей цели.
В Госдуме высказались об отношениях России и Украины
  • © РИА Новости

Как подчеркнул Бальбек, украинский народ никогда не хотел вражды с Россией.

«Да, сегодня официальный Киев ведёт мощную пропагандистскую кампанию против нашей страны. Это даёт определённые результаты. Но в то же время простые украинцы ездят в Крым и рассказывают своему окружению, как живёт полуостров в России, таким образом нивелируя враньё киевских массмедиа», — пояснил депутат.

Он отметил, что русские и украинцы являются одним народом, но при этом парламентарий добавил, что их «пытаются стравить сумасшедшие политики» на Украине.

Но они своей цели не добьются, выразил уверенность Бальбек.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему Украина не внесена в российский список недружественных стран.

По словам главы государства, украинцы и русские — это один народ.

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