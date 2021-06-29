Путин и Лукашенко 1 июля примут участие в заседании форума регионов двух стран

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля по видеосвязи примут участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«1 июля президент России Владимир Путин совместно с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии (в режиме видео-конференц-связи)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тема пленарного заседания — «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.