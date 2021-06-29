Путин и Лукашенко 1 июля примут участие в заседании форума регионов двух стран

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля по видеосвязи примут участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии.
Путин и Лукашенко 1 июля примут участие в заседании форума регионов двух стран
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«1 июля президент России Владимир Путин совместно с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии (в режиме видео-конференц-связи)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тема пленарного заседания — «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить