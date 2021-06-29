Украинские предприниматели устроили шествие в Киеве с призывом к правительству «не давить на бизнес».

Трансляция мероприятия велась на странице предпринимательского движения SaveФОП в Facebook.

Демонстранты прошли колонной от майдана Незалежности по Крещатику к офису президента.

Политической символики у участников акции не было, на митинге использовались флаги Украины и символика SaveФОП.

Ранее сообщалось, что несколько сотен активистов провели акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих требовала импичмента главы государства Владимира Зеленского.