Предприниматели устроили шествие в Киеве

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Украинские предприниматели устроили шествие в Киеве с призывом к правительству «не давить на бизнес».
Предприниматели устроили шествие в Киеве
  • @ alexandr.lyaskovich
  • Facebook

Трансляция мероприятия велась на странице предпринимательского движения SaveФОП в Facebook.

Демонстранты прошли колонной от майдана Незалежности по Крещатику к офису президента.

Политической символики у участников акции не было, на митинге использовались флаги Украины и символика SaveФОП.

Ранее сообщалось, что несколько сотен активистов провели акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих требовала импичмента главы государства Владимира Зеленского.

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