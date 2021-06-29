Предприниматели устроили шествие в Киеве
- @ alexandr.lyaskovich
Трансляция мероприятия велась на странице предпринимательского движения SaveФОП в Facebook.
Демонстранты прошли колонной от майдана Незалежности по Крещатику к офису президента.
Политической символики у участников акции не было, на митинге использовались флаги Украины и символика SaveФОП.
Ранее сообщалось, что несколько сотен активистов провели акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих требовала импичмента главы государства Владимира Зеленского.