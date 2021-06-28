В Белоруссии 6 июля огласят приговор топ-менеджерам Белгазпромбанка

Верховный суд Белоруссии огласит 6 июля приговор по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк» и экс-председателя правления банка Виктора Бабарико.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Игоря Любовицкого.

«Суд удаляется в совещательную комнату для подготовки приговора, который будет оглашён в 10:00 6 июля», — заявил он.

Летом 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Впоследствии комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе организации действовала ОПГ, которая выводила средства за границу. Правоохранительные органы задержали председателя правления Белгазпромбанка и кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына.

Гособвинение просило Верховный суд назначить наказание в виде лишения свободы для Бабарико сроком на 15 лет.