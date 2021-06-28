США планируют смягчить влияние антироссийских санкций на Казахстан

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Соединённые Штаты работают над тем, чтобы смягчить влияние действующих антироссийских санкций на Казахстан. 
США планируют смягчить влияние антироссийских санкций на Казахстан
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом заявил посол США в Казахстане Уильям Мозер.

По его словам, Вашингтон использует санкции против российской стороны «только для того, чтобы изменить поведение России».

«Мы не хотим, чтобы был побочный эффект на Казахстан. Мы хотим работать и делаем это сейчас — работаем вместе с государством Казахстан для того, чтобы смягчить эти побочные эффекты», — приводит его слова РИА Новости.

Также посол заявил о заинтересованности США в хороших отношениях с Казахстаном.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил влияние санкций на российскую политику.

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