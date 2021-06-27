В Госдуме отреагировали на слова Климкина о проблемах ЕС из-за диалога с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT реакцию бывшего главы МИД Украины Павла Климкина на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита Евросоюза с участием президента России Владимира Путина.

«То, что Климкин называет «петлянием», исторически именуется отношениями России и Европы. У нас с соседями бывали разные времена и немало конфликтов, но в итоге мы всегда возвращались к нормализации отношений», — подчеркнул депутат.

Он также выразил мнение, что Климкин переживает не за Евросоюз, а за Киев, которому ради восстановления отношений с Россией Европа «может указать на дверь».

При этом, по словам парламентария, «смешно думать, что Европа боится потерять Украину».

«Хотя именно в этом последние семь лет официальный Киев убеждает своих граждан. При этом постоянно стоит под дверьми европейских кабинетов с протянутой рукой. Европе потерять такого «союзника» — это скорее благо, чем большая утрата. Учитывая настроения Франции и Германии, европейских локомотивов, предсказание Климкина, возможно, и сбудется: «допетляются» в пользу своей безопасности и стабильности», — заключил он.

Ранее Климкин прокомментировал предложение Меркель о проведении саммита Евросоюза с участием Путина.

Экс-министр отметил, что инициатива канцлера ФРГ может привести к возвращению отношений с Москвой «к нормальности».

По его мнению, «если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется».