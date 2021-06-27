Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 418 114

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1672 и достигло 418 114.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Казахстана. Отмечается, что общее число смертей от коронавируса в стране достигло 4306. Ранее стало известно, что Казахстан ограничит работу невакцинированных от COVID-19 в сфере услуг.