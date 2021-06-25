В Белоруссии рассказали о потерях авиаотрасли страны от санкций

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Заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Сивак рассказал, сколько ежемесячно теряет авиаотрасль страны из-за санкций.
В Белоруссии рассказали о потерях авиаотрасли страны от санкций
  • РИА Новости

«В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $10,3 млн», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, только вынужденный облёт территории Украины повлёк за собой увеличение общего времени выполнения и значительный рост затрат, который за июль — декабрь 2021 года ориентировочно составит около $5 млн.

Ранее в Белоруссии заявили о скором запуске ответных мер на санкции ЕС.

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