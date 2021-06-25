Адвокат Сапеги рассказал о самочувствии россиянки

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RT
Адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы россиянки Софьи Сапеги, которая находится под домашним арестом в Белоруссии, рассказал в беседе с RT о состоянии своей подзащитной.
Адвокат Сапеги рассказал о самочувствии россиянки
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«Софья чувствует себя хорошо и благодарна всем за поддержку. Смена меры пресечения произошла на днях. Точнее сказать не могу. В Республике Беларусь нет электронных браслетов на этот случай, но есть охрана, которая везде сопровождает», — сказал он.

По словам юриста, о том, что её отпустили под домашний арест, Софья сама сообщила родным — она им позвонила.

«Соответственно, отчим и мама попросили о встрече, и эту возможность им следствие предоставило. Они семьёй ели в ресторане в Минске, пообщались, время у них было неограниченно», — отметил Гашинский.

Он добавил, что не представляет интересы основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а потому не обладает информацией по поводу того, как обстоят его дела.

Ранее посольство России в Белоруссии подтвердило информацию о том, что Софью Сапегу перевели под домашний арест.

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