Минск намерен укрепить обороноспособность в связи с внешней агрессией
- Reuters
«Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности», — сказал он.
По его словам, при этом Минск всегда призывал к разрядке на континенте и стремился к укреплению добрых отношений со всеми народами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее призвал соседние страны «разобраться» с «обезумевшими» политиками, «потерявшими реальность».