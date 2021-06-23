Минск намерен укрепить обороноспособность в связи с внешней агрессией

Экономическая агрессия в адрес Белоруссии извне вынуждает Минск сконцентрироваться на укреплении обороноспособности страны. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на открытии международной выставки вооружения MILEX, сообщает РИА Новости.

«Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности», — сказал он.

По его словам, при этом Минск всегда призывал к разрядке на континенте и стремился к укреплению добрых отношений со всеми народами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее призвал соседние страны «разобраться» с «обезумевшими» политиками, «потерявшими реальность».