Шойгу: Украина спровоцировала очередной кризис накануне саммита в Брюсселе

Формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках саммита Россия — НАТО, не снижает напряжённости в двусторонних отношениях с Европой. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках выступления на IX Московской конференции по безопасности.

Прямую трансляцию ведёт RT.

Он отметил, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.

«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по деэскалации. Ряд мер предложен российской стороной», — сказал Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Москва готова на равных участвовать в разрешении региональных и глобальных проблем с помощью политико-дипломатических инструментов.