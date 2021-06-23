Шойгу: Украина спровоцировала очередной кризис накануне саммита в Брюсселе
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Он отметил, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.
«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по деэскалации. Ряд мер предложен российской стороной», — сказал Шойгу.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Москва готова на равных участвовать в разрешении региональных и глобальных проблем с помощью политико-дипломатических инструментов.