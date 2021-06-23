Путин заявил о готовности России на равных решать глобальные проблемы

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Россия готова на равных участвовать в разрешении региональных и глобальных проблем с помощью политико-дипломатических инструментов.
Путин заявил о готовности России на равных решать глобальные проблемы
  • © РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.

По словам российского лидера, Москва никогда не диктует свою волю другим странам.

«Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами», — сказал он.

Ежегодная конференция проходит в российской столице при участии представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в период с 22 по 24 июня. В Минобороны России ранее сообщали, что среди участников мероприятия будут представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, МККК и ЛАГ.

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