Соединённые Штаты организовали переворот на Украине в 2014 году, а Европа его поддержала, написал российский президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Он отметил, что многие страны были поставлены перед искусственным ультиматумом — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

По его словам, на примере украинских событий видно, к каким последствиям привела такая «агрессивная политика».

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?» — пишет Путин.

Ранее глава государства прокомментировал проблему расширения НАТО на восток в свете обсуждения вступления Украины в Североатлантический альянс.