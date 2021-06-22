Посол России в Минске рассказал о ситуации с Софьей Сапегой

Посол России в Минске Евгений Лукьянов рассказал о ситуации с арестованной в Белоруссии гражданкой России Софьей Сапегой.

«Она арестована на два месяца с 23 мая по 23 июля», — цитирует РИА Новости Лукьянова.

Он пояснил, что «это срок её пребывания под арестом, он может быть продлён».

Как заявил посол, «это процессуально возможно, это всё законно».

Дипломат рассказал, что «идут следственные действия, ей предъявлены обвинения».

«Главное для нас — что обеспечен консульский доступ. Мы знаем и можем на регулярной основе и многократно её посещать, выясняя её потребности, её личные мнения, обстоятельства и события, которые она хочет нам сообщить... Пока никаких вопросов нашим представителям, кроме бытовых, на начальном этапе высказано не было», — добавил он.

Ранее Лукьянов заявлял, что российский консул встретился с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на содержание она не высказывала.