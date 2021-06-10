Российский консул встретился с арестованной в Белоруссии Софьей Сапегой

В среду, 9 июня, российский консул встретился с арестованной в Белоруссии гражданкой России Софьей Сапегой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Российской Федерации в Белоруссии Евгения Лукьянова.

«Консульский доступ к Сапеге был предоставлен. Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с Сапегой. Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила», — сказал он.

По словам Лукьянова, на данный момент решается вопрос о многократном консульском доступе к ещё одному арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее проинформировала, что белорусские власти 28 мая предоставили посольству России в Минске многократное разрешение на посещение Софьи Сапеги. Она была задержана в Минске 23 мая по подозрению в совершении ряда преступлений в августе — сентябре 2020 года, которые предусматривают уголовное наказание по законодательству Белоруссии.