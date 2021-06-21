Пашинян заявил о завершении политического кризиса в Армении

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что начавшийся в ноябре 2020 года политический кризис в стране завершился.
Пашинян заявил о завершении политического кризиса в Армении
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал на митинге, посвящённом победе своей партии на внеочередных выборах в парламент страны.

«Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября, завершён. С завтрашнего дня мы начинам работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьёзно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку стране диктатуры закона», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах, набрав почти 54% голосов.

Ближайший соперник правящей партии — блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна — получил чуть более 21%. Явка составила 49,4%.

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