При обстреле под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР

Короткая ссылка
Четыре военнослужащих самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов под Донецком.
При обстреле под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

«Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из миномётов позиции подразделений народной милиции в районе Лозового со стороны 28-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжёлое ранение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позднее эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была также обстреляна.

«В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения», — добавили в управлении народной милиции.

10 июня сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила более 33,8 тыс. нарушений режима тишины на юго-востоке Украины с начала действия соответствующих договорённостей в июле 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить