При обстреле под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР

Четыре военнослужащих самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов под Донецком.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

«Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из миномётов позиции подразделений народной милиции в районе Лозового со стороны 28-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжёлое ранение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позднее эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была также обстреляна.

«В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения», — добавили в управлении народной милиции.

10 июня сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила более 33,8 тыс. нарушений режима тишины на юго-востоке Украины с начала действия соответствующих договорённостей в июле 2020 года.