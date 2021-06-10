В ОБСЕ зафиксировали свыше 33 тысяч нарушений режима тишины в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ выявила более 33,8 тыс. нарушений режима тишины на юго-востоке Украины с начала действия соответствующих договорённостей в июле 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Он отметил, что за время проведения Киевом силовой операции в Донбассе есть новые жертвы, известно также о разрушениях гражданских объектов.

«Вновь всё — на территориях отдельных районов Донбасса», — сказал постпред России.

Лукашевич добавил, что сотрудники миссии продолжают фиксировать перемещение украинского вооружения по железной дороге.

Он также призвал СММ ОБСЕ «не снижать интенсивность мониторинга за подвозом украинских вооружений, отслеживать места их дальнейшей концентрации в Донбассе».

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики ранее обвинил ВСУ в размещении военной техники у жилых домов.