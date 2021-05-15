В ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники у жилых домов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение двух единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — сказал он.
Уточняется, что на территории города Красноармейска по улице Вербицкого обнаружен танк Т-64, а в населённом пункте Новоигнатовка — замаскированная зенитная установка в жилом районе.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка около Горловки.