В ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники у жилых домов

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные размещают военную технику в населённых пунктах Донбасса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение двух единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — сказал он.

Уточняется, что на территории города Красноармейска по улице Вербицкого обнаружен танк Т-64, а в населённом пункте Новоигнатовка — замаскированная зенитная установка в жилом районе.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка около Горловки.