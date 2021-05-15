В ДНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка около Горловки

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномётов и гранатомётов посёлок Доломитное, расположенный около города Горловка.
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка около Горловки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вооружённые формирования Украины сегодня утром из миномётов и гранатомётов обстреляли село Безыменное на юге ДНР и посёлок Доломитное на северной окраине Горловки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что первый обстрел был в 06:30. С позиций украинских войск у посёлка Гладосово в направлении посёлка Доломитное было выпущено 17 гранат из АГС и десять гранат из СПГ.

Второй обстрел зафиксирован в 06:45. Украинские военные выпустили семь мин калибром 120 мм по селу Безыменное. Огонь вёлся с позиций у села Широкино.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе.

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